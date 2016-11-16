Bilgisayarların arızalanmalarındaki en küçük etken bulundukları ortamda oluşan tozlardır. En küçük bir arıza bile işlerinizin aksamasına sebep olacaktır. Karşısında bazen bütün bir gününüzü geçirdiğimiz masaüstü ve notebook bilgisayarlarımız, bu yoğun performansa bir süre sonra dayanamıyor ve çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bilgisayarınızda meydana gelen sorun ise gününüzün zehir olmasına neden olabiliyor. İnternete giremiyor, işinizle ilgili […]

Ankara notebook tamiri, bakım ve onarım