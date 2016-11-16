Bilgisayarınıza önem veriyoruz

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Gün içinde saatlerce kullanılan masaüstü veya dizüstübilgisayarlar, periyodik bakım yapılmadığı taktirde çöker, geri dönüşü mümkün olmayan hatalar ortaya çıkabilir. Tozlanma, sık değişen elektrik akımı ve sarsıntı nedeniyle de bilgisayarınız bozulabilir. Bütün bu sorunların önüne geçmek için periyodik bilgisayar bakımı yaptırmanız kaçınılmaz. Bu konuda güvenle hizmet veren firmamız, fiziksel bakım sırasında bilgisayarınızı tamamen temizliyor, parçaların bakımını […]

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Kasım 16th, 2016
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Ankara notebook tamiri, bakım ve onarım

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Bilgisayarların arızalanmalarındaki en küçük etken bulundukları ortamda oluşan tozlardır. En küçük bir arıza bile işlerinizin aksamasına sebep olacaktır. Karşısında bazen bütün bir gününüzü geçirdiğimiz masaüstü ve notebook bilgisayarlarımız, bu yoğun performansa bir süre sonra dayanamıyor ve çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bilgisayarınızda meydana gelen sorun ise gününüzün zehir olmasına neden olabiliyor. İnternete giremiyor, işinizle ilgili […]

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Kasım 16th, 2016
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Ankara Bilgisayar teknik servis hizmeti

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Her bilgisayarın formata ihtiyacı vardır ve zamanında atılmayan format, PC’ de ciddi sorunlara neden olabilir. Bilgisayar ne zaman formatlanmalıdır? Yani format gerektiren durumlar nelerdir. Kurulu olan programlar çakışıyorsa, sistemden kaldırılan programlar başka şeyleri de götürmüşse, açılış sırasında yüklenen programlar Windows’u yavaşlatmaya başlamışsa, diskin üstündeki dosyalar dağınıksa, sistem içinde gereksiz dosyalar yoğunluk oluşturmuşsa, sistem içinde bozuk […]

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Kasım 16th, 2016
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