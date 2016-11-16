Bilgisayarınıza önem veriyoruz
Gün içinde saatlerce kullanılan masaüstü veya dizüstübilgisayarlar, periyodik bakım yapılmadığı taktirde çöker, geri dönüşü mümkün olmayan hatalar ortaya çıkabilir. Tozlanma, sık değişen elektrik akımı ve sarsıntı nedeniyle de bilgisayarınız bozulabilir. Bütün bu sorunların önüne geçmek için periyodik bilgisayar bakımı yaptırmanız kaçınılmaz. Bu konuda güvenle hizmet veren firmamız, fiziksel bakım sırasında bilgisayarınızı tamamen temizliyor, parçaların bakımını […]Read More Bilgisayarınıza önem veriyoruz