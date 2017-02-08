Samsung’dan Siri’ye rakip!

Samsung, Galaxy S8 ile oldukça iddialı geliyor. Bu yıl kullanıcıların karşısına yeni S modeli ile çıkacak olan Samsung, Galaxy S8 ile bir çok yeniliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Samsung-un sesli asistanı 7-8 dil destekleyecek!

Galaxy S8 ile birlikte kullanıcılara bu yıl yeni bir sanal asistan sunulacak.

Google Pixel’in sanal assistanın daha fazla dil destekleneceği tahmin edilen, Bixby İngilizce, Kore ve Çin olmak üzere 7 ile 8 dili destekleyeceği bekleniyor.

Koreli haber kaynağından gelen haberlere göre, yeni sesli assistanın desteklendiği dil seçeneklerini artırarak, Samsung daha çok kullanıcıya sanal asistan deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Apple’ın sesli asistanı Siri, 20 dil destekliyor. Dünyanın her yerindeki kullanıcılara sanal asistan deneyimi sunan Apple, rakiplerine bu konuda oldukça örnek oldu.