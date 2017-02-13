Paylaştıkça kazandıran yerli sosyal medya: Viatori

Son günlerde adından sıkça söz ettiren yep yeni bir uygulama, yeni nesil yerli sosyal medya: Viatori

Nedir Viatori? Özellikleri neler? Ve daha fazlasını araştırdık… Viatori için Hepsi bir arada sosyal medya uygulaması desek yanlış olmaz zira bu uygulama, Instagram, Swarm, Twitter, Facebook gibi uygulamaların önemli özelliklerinide içinde barındırıyor.

Viatori nedir?

1 ay gibi kısa bir süre içinde 100 bin indirilme rakamına ulaşan Viatori gün geçtikçe popüleritesini yükselten %100 yerli yeni nesil sosyal medya uygulamasıdır.

Egeli genç girişimciler:

Mahmut Yıldırım, Tamer Yıldırım, Arda Beset, Bayram Yıldırım, İbrahim İnce, S. Erdem Tezcan, Nermin Sarıfakıoğlu ve Cenk Singin tarafından kurulmuştur.

Viatori Ücretsiz mi?

Uygulamayı indirmek ücretsizdir.

AppStore ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilirsiniz.

* Video, fotoğraf ve hashtag durum paylaşma özelliği ile Facebook’a

* Check-in yapma özelliği ile Swarm’a

* Yeme ve içme mekanları hakkında bilgiler ve paylaşımlarla Foursquare’e

Meydan okuyacak!

“Yerli” sosyal medya uygulaması Viatori kullanıcılarına neler sunuyor?

• Durum, fotoğraf ve video paylaşma özelliği,

• Check-in yapabilme,

• Anlık olarak mesajlaşabilme,

• Takip / takipleşme,

• Masadan sipariş verebilme, garsondan hesap isteyebilme, mobil ödeme yapabilmek.

• Aktif olarak vakit geçirdikçe paylaşım yaparak para puan kazanmak ve kazanılan puanları paraya çevirebilmek.

Ve daha pek çok özellik…

Engelleri oratadan kaldıran sosyal medya: Viatori, sosyal sorumluluk projeleriylede dikkat çekiyor.

Ülkemizde 7 milyondan fazla engelli vatandaşımız olduğunu düşündüğümüzde engelli vatandaşlarıda unutmayan Viatori, uygulama içi işaret diline desteği ve özellikleriyle engelli vatandaşlarımız için mükemmel bir deneyim sunacak.

İşitme engelli kullanıcılar özgürce paylaşımlar yapabilecek ve diğer engelli kullanıcılar ile iletişime geçebilecek.

Uygulama içi fotoğraflar

Editör notu:

Sunduğu hizmetleri, kullandıkça kazandırması, kullanıcı dostu uygulaması, yenilikçi arayüzü ve şaşırtan özellikleri ile övgüyü hak ediyor.

Sizde Viatori uygulamasını indirerek kullanmaya hemen başlayabilirsiniz.

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