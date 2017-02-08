Opera 43 sürümü yayınlandı!

Haberler 08 Şubat 2017 - 15:06 48 KEZ OKUNDU 0 YORUM YAPILDI
Opera 43 sürümü yayınlandı!

Opera 43 sürümü yayımlandı! internet sayfaları yükleme hızında Opera, Chrome’un önüne geçti. Opera 43 sürümü ile gelen “Instant Page Loading” özelliğinin ne işe yaradığına daha ayrıntılı bakalım.

İnternet tarayıcıları arasındaki rekabet her gün daha da güçleniyor. Chrome’un fazla RAM kullanması sorunu kullanıcıları başka alternatifler aramaya zorluyordu. Bu alternatifler arasında en dikkat çekeni ise Opera! Son zamanlarda sunduğu iç reklam bloğu ilavesi ve bütünleşmiş VPN hizmeti gibi özellikler ile daha da sevilen Opera en son yayımladığı 43. sürümü ile hız konusunda da liderliğe yükseldi.

Yeni sürüm ile gelen “Instant Page Loading” özelliği sayesinde tarayıcı internet sayfalarını yükleme sırasında oldukça hızlı. “Instant Page Loading” özelliği sizin hangi web siteye gireceğinizi sitenin adını yazarken anlıyor ve bu konuda önbellek bellek (cache) devreye giriyor. Böylece siz enter e bastığınız an sayfa yüklenmiş şekilde açılıyor. Önceki sürümden% 13 daha hızlı olan Opera 43 Chrome dan% 10 daha hızlı.

Opera 43 yükleme linki: http://www.opera.com/tr/download

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