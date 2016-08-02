İşletim sistemi kullanım oranı verileri açıklandı

En çok kullanılan işletim sistemi hangisi? Windows, Mac ve Linux günümüzde en çok tercih edilen sistemler peki en çok hangisi kullanılıyor? Bu konuda istatistik analiz yapan

Net Applications, 2016 verilerini paylaştı. Verilere göre Windows, %89.79 ile pastanın en büyük dilimine sahip Windows işletim sisteminde en çok tercih edilen sürüm ise %47.01 oranla Windows 7 olduğunu görüyoruz hemen arkasından %21.13 ile Windows 10 takip ediyor. Windows 10, Cuma gününden itibaren ücretli oldu ve kullanıcı artışınıda artırmaya son sürat devam ediyor.

Grafiği incelediğimizde Windows’u %7.87 ile Mac takip ediyor. Linux’a baktığımızda kullanım oranının %2.33 olduğunu görüyoruz.

Siz hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz?