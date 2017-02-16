iOS uygulaması FaceApp’ın Android sürümü çıktı!

iOS dünyasının ünlenen uygulamalarından FaceApp adlı uygulama, resim düzenleme teknolojisi ile çok konuşuluyordu. Uygulama, şimdi de Android için çıktı!

Android kullanıcılar, nihayet iOS’un ünlü uygulaması FaceApp’ı kullanabilecekler. Google Play’e yüklenen uygulamaya ilginin yüksek olması bekleniyor. Uygulamanın geliştirici, Mashable’a yaptığı açıklamada, uygulamanın 2 haftada 1 milyon iPhone kullanıcısına ulaştığını bildirmişti.

Uygulama 6 ayrı bölgede ücretsiz uygulamalar listesinde 1. oldu.

Ayrıca uygulamada ilk zamanlar reklam olmayacak. Çünkü uygulamanın sunucusu reklamın yaratacağı ek yükü taşıyıp taşıyamaycağı henüz test edilmedi.

Snapchat’den çok farklı bir özelliğe sahip olan FaceApp ile insan yüzünün parçalarına odaklanarak çeşitli düzenlemeler uygulayabiliyorsunuz.

FaceApp Android sürümünü indirmek için buraya tıklayın.