Ghost for Chat ile Messenger’da “okundu” bilgisini gizleyin

Haberler 01 Ağustos 2016 - 15:36 95 KEZ OKUNDU 0 YORUM YAPILDI
Ghost for Chat ile Messenger’da “okundu” bilgisini gizleyin

Facebook Messenger sohbet sırasında bildiğimiz gibi “okundu” ve “online” bilgileri daima aktif oluyor.

Facebook sohbetde “okundu” bilgisini gizlemek olanaksız “Online” bilgiside aslında tam olarak gizlenmiyor. Eğer Facebook uygulamasını kullanıyorsanız, siteye girdiğinizde online bilginizde diğer kullanıcılar tarafından görünüyor. Ama Ghost for Chat eklentisi sayesinde Facebook Messenger’da “okundu” bilgisini kapatabilirsiniz. Facebook için geliştirilen Ghost for Chat sayesinde hem “okundu”, hem de “online” bilgisini istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Google Chrome`da mevcut olan Ghost for Sohbet eklentisini kullanmak ise çok kolay. Öncelikle eklentiyi marketten indirip üye olmalısınız. Diğer gerekli ayarlarıda tamamladıktan sonra ister “online”, isterseniz “okundu” bilgilerini istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz.

Şunu da belirtelim, bu servisi kullanmak ücretlidir ve aylık 1.99$ dolar ödeme yapmanız gerekiyor.

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