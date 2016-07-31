Apple’ın yeni kulaklığı ortaya çıktı!

Haberler 31 Temmuz 2016 - 20:40 126 KEZ OKUNDU 0 YORUM YAPILDI
Apple’ın yeni kulaklığı ortaya çıktı!

Apple’ın Lightning kulaklığı ilk kez göründü. EverythingApplesPro adında yayın yapan YouTube kanalı yeni model iPhone’larda göreceğimiz Lightning bağlantılı kulaklığına ait bir video yayımladı.

Apple’ın yeni amirali iPhone 7, gündeme geldiği ilk günden bu yana, 3.5mm standart kulaklık girişinin olmayacağı haberleri ile de uzunca süre gündemde yerini korumuştu.

Weibo’da paylaşılan bir görüntü

1469966820_1467267829ep

Yeni iPhone’da 3.5mm standart kulaklık girişinin olmayacağı artık herkesce biliniyor. Apple’ın bu girişi ortadan kaldırması elbettr yeni bir ihtiyacıda beraberinde getirdi standart kulaklık girişi olmayacaksa Apple iPhone 7’ye özel bir kulaklık ortaya çıkartacaktı ve bunun için de çalışmalar uzun süredir devam ediyor.

Apple’ın Standandart kulaklık girişine yeni nesil alternatif zemin oluşturacak Lightning uyumlu kulaklığı Çin’in en büyük sosyal internet sitesi Weibo’da görüldü. Youtube’a yüklenen video, Apple’ın yeni Lightning kulaklığı olduğu iddia ediliyor.

İşte o video. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

ETİKETLER:

BU KONULAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Samsung’dan Siri’ye rakip!
Samsung’dan Siri’ye rakip!

Samsung, Galaxy S8 ile oldukça iddialı geliyor. Bu yıl kullanıcıların karşısına yeni S modeli ile çıkacak o...

Opera 43 sürümü yayınlandı!
Opera 43 sürümü yayınlandı!

Opera 43 sürümü yayımlandı! internet sayfaları yükleme hızında Opera, Chrome'un önüne geçti. Opera 43 sürüm...

İşletim sistemi kullanım oranı verileri açıklandı
İşletim sistemi kullanım oranı verileri açıklandı

En çok kullanılan işletim sistemi hangisi? Windows, Mac ve Linux günümüzde en çok tercih edilen sistemler p...

Apple’dan iOS 10’a özel 100 yeni emoji
Apple’dan iOS 10’a özel 100 yeni emoji

Apple dün itibariyle iOS 10 Beta 4 sürümünü sundu. Paylaşılan yeni beta sürümü bir çok yeniliğide beraberin...

BU YAZIYA YORUM YAP