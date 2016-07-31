Apple’ın yeni kulaklığı ortaya çıktı!

Apple’ın Lightning kulaklığı ilk kez göründü. EverythingApplesPro adında yayın yapan YouTube kanalı yeni model iPhone’larda göreceğimiz Lightning bağlantılı kulaklığına ait bir video yayımladı.

Apple’ın yeni amirali iPhone 7, gündeme geldiği ilk günden bu yana, 3.5mm standart kulaklık girişinin olmayacağı haberleri ile de uzunca süre gündemde yerini korumuştu.

Weibo’da paylaşılan bir görüntü

Yeni iPhone’da 3.5mm standart kulaklık girişinin olmayacağı artık herkesce biliniyor. Apple’ın bu girişi ortadan kaldırması elbettr yeni bir ihtiyacıda beraberinde getirdi standart kulaklık girişi olmayacaksa Apple iPhone 7’ye özel bir kulaklık ortaya çıkartacaktı ve bunun için de çalışmalar uzun süredir devam ediyor.

Apple’ın Standandart kulaklık girişine yeni nesil alternatif zemin oluşturacak Lightning uyumlu kulaklığı Çin’in en büyük sosyal internet sitesi Weibo’da görüldü. Youtube’a yüklenen video, Apple’ın yeni Lightning kulaklığı olduğu iddia ediliyor.

İşte o video. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?