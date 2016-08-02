Apple’dan iOS 10’a özel 100 yeni emoji

Haberler 02 Ağustos 2016 - 8:31 107 KEZ OKUNDU 0 YORUM YAPILDI
Apple’dan iOS 10’a özel 100 yeni emoji

Apple dün itibariyle iOS 10 Beta 4 sürümünü sundu. Paylaşılan yeni beta sürümü bir çok yeniliğide beraberinde getirdi.

Yeniliklerle birlikte bazı hatalar giderilerek performans artırılmış. Yeni iOS 10 Beta versiyonunda en çok dikkat çeken yenilik ise yeni eklenen ve yeniden dizayn edilen 100’den fazla emojidi.

Yakından tanıdığımız bir çok duygu emojisi tekrar dizayn edilerek kullanıcılara sunuldu. Bununla yetinmeyen Apple yeni duygular ile de İOS 10’u renklendirdi

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Belirtmek isteriz ki, sadece iOS 10 Beta 4 kurulu İOS cihazlarda bu yeni emojileri kullanabilirsiniz. iOS’un eski sürümünü kullanan cihazlar yeni eklenen ve tekrar dizayn edilen emojileri kullanamayacak.

Ancak eylülde tam olarak sunulacak olan İOS 10’la birlikte bu yeni emojileri kullanmak mümkün olacak.

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