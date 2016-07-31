Xbox, sesli asistan Cortana’ya kavuştu!

Oyun Haberleri ve İncelemeleri 31 Temmuz 2016 - 17:08 122 KEZ OKUNDU 0 YORUM YAPILDI
Xbox, sesli asistan Cortana’ya kavuştu!

Xbox kullanıcılarına sesli asistan Cortana müjdesi! Summer Update (Yaz Güncellemesi) ile Xbox kullanıcıları Cortana’nın nimetlerinden yararlanabilecek. Haziran ayından bu yana gelmesi beklenen yaz güncellemesi kullanıcıların yüzünü güldürecek özellikleri içinde barındırıyor.

Xbox kullanıcıları uzun zamandır Cortana’nın artık Xbox’a gelmesi gerektiği konusunda hem fikir sahibiydi. Dün itibariyle Birleşik Krallık ve Amerika’daki Xbox cihazlarına gelen yaz güncellemesi ile Cortana desteği resmen sunulmuş oldu.

Güncellemenin yakın bir zamanda diğer ülkelerdeki kullanıcılarada sunulması bekleniyor.

Cortana özelliğini kazanan Xbox cihazları sesli komutlar ile yönetilebilecek. Konsolu ses komutu ile açıp kapatabilecek, kinect ve headset yönetebileceksiniz. Bunların dışında oyunlar arasında aramalar yapabileceksiniz ve oyun oynarken arka planda müzik dinleyebilmek mümkün olacak.

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