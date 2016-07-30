Gran Turismo Sport oyun içi yeni görselleri yayımlandı

Çin’in en büyük oyun festivali olarak bilinen Chinajoy 2016’da Gran Turismo Sport oyun prodüktörü Kazunori Yamauchi oyun hakkında merak edilen bilgileri ve oyun içi yeni görselleri paylaştı.

Prodüktör Yamauchi’in açıklamasına göre oyunun çevrimdışı modunda 115 farklı hikaye görevi olacak.

Bununla birlikte yeni bir özellik eklendi. Gelişmiş Eşleştirme Sistemi oyunda yerini alacak bu sistem ile oyuncular sportmenlik ve sürücü puanlarına göre eşleşecekler.

Sportmenlik puanı yarışın zorluğu arttıkça otomatik olarak yükselecek Sürücü puanı ise yarış sonu verileri, grup averaj değerlerine göre belirlenecek.

Oyunda yarıştığınız her kategoriden farklı puanlar toplayabileceksiniz. Oyuncuları geliştirilmiş özelliklere sahip, adrenalini yüksek, daha hızlı Gran Turismo Sport deneyimi bekliyor. Oyun 15 Kasım 2016’da PlayStation 4 için çıkış yapacak.

Gran Turismo Sport oyun içi görselleri