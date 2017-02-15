FIFA 17’nin en iyi oyuncuları açıklandı

Oyun Haberleri ve İncelemeleri 15 Şubat 2017 - 3:48 9 KEZ OKUNDU 0 YORUM YAPILDI
FIFA 17’nin en iyi oyuncuları açıklandı

FIFA 17’de en güçlü oyuncular kimler?
FIFA 17 demo sürümünü yakın zamanda oyun severlere sunulacak. Öncelikle FIFA 17’nin grafik ve animasyonlarının  nasıl olacağı merak konusu.. neyse ki bu merak 13 Eylül’de son bulacak ve oyun hakkında tüm detaylara sahip olabileceğiz.

FIFA 17, PC, PS4, Xbox One, Xbox 360 ve PS3 platformları için çıkış tarihi 27 Eylül olarak belirlendi.

Tarihde değişiklik olmazsa Eylül ayında Fifa 2017’e kavuşacağız.) Oyunda merak edilen konulardan biriside oyun içindeki em güçlü oyuncuların kimler olacağıydı… EA Canada tarafından yayınlanan bilgilerle FIFA 17’nin en iyi 10 oyuncusuda açıklanmış oldu.

İşte Fifa 2017’nin en güçlü 10 oyuncusu.

1. Cristiano Ronaldo – 94 (Real Madrid)
2. Lionel Messi – 93 (Barcelona)
3. Neymar – 92 (Barcelona)
4. Luis Suárez – 92 (Barcelona)
5. Manuel Neuer – 92 (Bayern Munich)
6. Gareth Bale – 90 (Real Madrid)
7. Zlatan Ibrahimovic – 90 (Manchester United)
8. Jérôme Boateng – 90 (Bayern Munich)
9. Robert Lewandowski – 90 (Bayern Munich)
10. David De Gea – 90 (Manchester United

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