Outlast 2 sistem gereksinimleri

Outlast 2 için geri sayım başladı! Oyuncuları yeni seride korku dolu bir ambians bekliyor olacak. İlk seride olduğu gibi korkuyu iliklerinizde hissedeceksiniz.

Savaşmaya, kaçmaya ve saklanmaya hazır olun!

GTX 460 / 4GB RAM belleği / i5 işlemci ile oyunu rahatlıkla oynayabileceğinizi düşünüyoruz.

Aşağıda yer alan Outlast 2 oyunu için minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz.

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 8 – 64 bits *

İşlemci: 2.2 GHz Dual Core CPU

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 512 MB NVIDIA GeForce 9800GTX / ATI Radeon HD 3xxx series

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows Vista / 7 / 8 – 64 bits

İşlemci: 2.8 GHz Quad Core CPU

Bellek: 3 GB RAM

Ekran Kartı: 1GB NVIDIA GTX 460 / ATI Radeon HD 6850 or better

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

Siz Outlast 2 hakkında ne düşünüyorsunuz?