Outlast 2 sistem gereksinimleri

Oyun Sistem Gereksinimleri 14 Şubat 2017 - 4:29 6 KEZ OKUNDU 0 YORUM YAPILDI
Outlast 2 sistem gereksinimleri

Outlast 2 için geri sayım başladı! Oyuncuları yeni seride korku dolu bir ambians bekliyor olacak. İlk seride olduğu gibi korkuyu iliklerinizde hissedeceksiniz.

Savaşmaya, kaçmaya ve saklanmaya hazır olun! 

GTX 460 / 4GB RAM belleği / i5 işlemci ile oyunu rahatlıkla oynayabileceğinizi düşünüyoruz.

Aşağıda yer alan Outlast 2 oyunu için minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz.

MİNİMUM:
İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 8 – 64 bits *
İşlemci: 2.2 GHz Dual Core CPU
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: 512 MB NVIDIA GeForce 9800GTX / ATI Radeon HD 3xxx series
DirectX: Sürüm 9.0c
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX Compatible

ÖNERİLEN:
İşletim Sistemi: Windows Vista / 7 / 8 – 64 bits
İşlemci: 2.8 GHz Quad Core CPU
Bellek: 3 GB RAM
Ekran Kartı: 1GB NVIDIA GTX 460 / ATI Radeon HD 6850 or better
DirectX: Sürüm 9.0c
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX Compatible

Siz Outlast 2 hakkında ne düşünüyorsunuz?

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