Left 4 Dead 3 sistem gereksinimleri

Oyun Sistem Gereksinimleri 14 Şubat 2017 - 4:56 6 KEZ OKUNDU 0 YORUM YAPILDI
Left 4 Dead 3 sistem gereksinimleri

L4D 2’nin halefi olarak yakın zamanda raflarda yerini alacak olan Left 4 Dead 3 için Counter-Strike’ın yaratıcısı Minh Le oyun hakkında övgüyle bahsetti. Son gelişmeler ve videolarla beraber Left 4 Dead 3 nasıl olacak doğrusu bizlerde merak içerisindeyiz. Daha canlı, gerçekci ve macera dolu bir yeni seri olacağı kesin gibi duruyor.

Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri:
İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz ya da AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+
Ekran kartı: AMD Radeon HD 5570 1024MB
Ram: 2 GB
İşletim sistemi: Windows Xp, 32 bit
Direct X: 9
Gereken boş disk alanı: 10 GB
Left 4 Dead 3 İdeal Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i5-655K 3.2GHz ya da AMD Phenom II X4 900e
Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 460 ya da AMD Radeon HD 5830
Ram: 6 GB
İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit
Direct X: 11
Gereken boş disk alanı: 10 GB

Tavsiye edilen Sistem Gereksinimleri:
İşlemci: Intel Core i5-655K 3.2GHz ya da AMD Phenom II X4 900e
Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 460 ya da AMD Radeon HD 5830
Ram: 6 GB
İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit
Direct X: 11
Gereken boş disk alanı: 10 GB

Siz Left 4 Dead 3 hakkında ne düşünüyorsunuz?

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