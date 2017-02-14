Left 4 Dead 3 sistem gereksinimleri

L4D 2’nin halefi olarak yakın zamanda raflarda yerini alacak olan Left 4 Dead 3 için Counter-Strike’ın yaratıcısı Minh Le oyun hakkında övgüyle bahsetti. Son gelişmeler ve videolarla beraber Left 4 Dead 3 nasıl olacak doğrusu bizlerde merak içerisindeyiz. Daha canlı, gerçekci ve macera dolu bir yeni seri olacağı kesin gibi duruyor.

Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz ya da AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+

Ekran kartı: AMD Radeon HD 5570 1024MB

Ram: 2 GB

İşletim sistemi: Windows Xp, 32 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alanı: 10 GB

Left 4 Dead 3 İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-655K 3.2GHz ya da AMD Phenom II X4 900e

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 460 ya da AMD Radeon HD 5830

Ram: 6 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 10 GB

Tavsiye edilen Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5-655K 3.2GHz ya da AMD Phenom II X4 900e

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 460 ya da AMD Radeon HD 5830

Ram: 6 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 11

Gereken boş disk alanı: 10 GB

Siz Left 4 Dead 3 hakkında ne düşünüyorsunuz?