FİFA 2017 PC sistem gereksinimleri

22 Eylül 2016 tarihinden satışa sunulan FİFA 2017 futbol tutkunu oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı desek yanlış olmaz her halde. Geçmiş serilere göre 2017 için yeni bir sayfa açan EA Sports oyunculara daha gerçekci FİFA deneyimi sunuyor. Eski serilere göre oyunda güçlü iyileştirmeler yapılmış.

Oynanış konusunda dahada zevkli bir FİFA serisi olmuş diyebiliriz. Bilgisayarım FİFA 2017’yi kaldırır mı? sorusunun cevabına geçelim.)

FiFA 17 oyunu için gerekli olan minimum ve tavsiye edilen sistem ayarlarını sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Bilgiler EA Sports’dan alınmıştır.

Minimum Sistem Ayarları

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz ya da AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz

RAM (Ameli Bellek): 8GB

HDD-de (Sert diskte) gereken minimum hafıza: 50,0 GB

Desteklenen videokartlar: NVIDIA GTX 460 ya da AMD Radeon R7 260

DirectX: 11.0

Tavsiye edilen sistem parametreleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel i5-3550K @ 3.40GHz ya da AMD FX 8150 @ 3.6GHZ

RAM (Ameli Bellek): 8GB

HDD-de (Sert diskte) gereken minimum hafıza: 50,0 GB

Desteklenen videokartlar: NVIDIA GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270

DirectX: 11.0

Siz FİFA 2017 hakkında ne düşünüyorsunuz?