Çernobil’de dünyanın en büyük güneş enerji santrali kuruluyor

Ukranya’nın Kiev bölgesinin hakimiyetinde olan Çernobil, 1986 yılında meydana gelen dünyanın en büyük nükleer santral patlaması sonucu yok oldu. İnsanlık halen bu olayı unutmuyor. Yakın tüm ülkelerde etkisini gösteren bu olay tarihin en unutulmaz kazası olarak kayıtlara geçti.

Bildiğiniz gibi o kazadan sonra bu alan kapalı ve akut radyasyondan dolayı hiçbir insan kazanın yaşandığı bölgede bulunmuyor. Bu alanı değerlendirmek isteyen Ukrayna hükümeti, Guardian’ın haberine göre büyük güneş enerji santrali kurmak istiyor ve bununla ilgili bütçe arıyor.

Gereken miktar bulunursa, Çernobil kaza alanında kurulacak santral yaklaşık 1,400MW enerji üretim yapabilecek ve bu patlayan atom enerji santralinin üretim yapacağı enerjinin üçte biri demek.

Bu proje için 1000 km’lik Çernobil alanını olumlu değerlendiren Ukrayna hükümeti yetkililerinin görüşlerine göre, Bu alanın tekrar kazandırılması gerekiyor. Arazinin boş ve ucuz olması, büyük ölçüde güneş ışığı alması ve tüm bunlardan da önemli olan, atom istasyonundan geriye kalan eletrik tesisatının halen işliyor olması fırsat olarak değerlendiriliyor.

Projenin ne zaman hazır olacağı bilinmiyor, ama bu alanı sıfırdan var etmek için büyük bir azim gerektiği kesin.