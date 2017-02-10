SSD nedir? Avantajları nelerdir?

Donanım Haberleri ve İncelemeleri 10 Şubat 2017 - 23:08 12 KEZ OKUNDU 0 YORUM YAPILDI
SSD nedir? Avantajları nelerdir?

SSD nedir? Avantajları nelerdir? SSD (Solid State Drive) Günümüz bilgisayarlarında kullanılan HDD disklerin yerini SSD diskler almaya başladı… Günümüzde çoğu kullanıcılar masaüstü veya dizüstü bilgisayar alırken HDD yerine SSD diskleri tercih ediyor.

SSD kullanımının avantajları nedir?
SSD’lerin HDD’lerden en büyük farkı ve avantajı hızlı olmasıdır. SSD’lere sahip bir bilgisayar daha hızlı açılıyor ve uygulamaları daha hızlı kullanıyor.

Oyuncu veya iş amaçlı olsun SSD’li PC’ler farkını mutlaka hissetdirir. SDD HDD’ nazaran 25-30 kez daha hızlıdır.

SSD hareketli parçalara sahip olmadığındanetkilere karşı daha dayanıklıdır. Fakat, şunuda belirtelim arızalanan bir SSD’den bilgi kurtarmak çok zordur.

SSD’lerin belirli bir yazı kapasitesi vardır ve bu limite ulaştığında SSD ler yararsız hale gelir, ama normal bir kullanım ile uzun süre SSD’lerden yararlanmak mümkün.

HDD den farklı olarak SSD diskler sessiz çalışırlar ve HDD’lerdeki fragmantation (parçalanma) sorunu SSD’lerde rastlanmaz, çünkü cihazın kendisi bu sorunu çözer.

SSD’lerin dezavantajları nedir?
SSD’ler oldukça pahalıdırlar ve hafıza kapasitesi HDD gibi yüksek değildir. Normalde SSD’ler 128 GB bellekten başlar ve daha yukarı bellek için daha fazla para ödemeniz gerekir. Fakat, SSD ve HDD leri birlikte kullanabilirsiniz, bu da size gereken uygulamaları SSD’ye yükleyerek daha hızlı PC deneyimi yaşatmaya yardımcı olacaktır.

Bazı bilgisayar firmaları üretim sırasında hibrid bellek düzeneği (SSD ve HDD) veya sshd’ler kullanıyorlar yani ikisi bir arada.) Yeni model PC’lerde PC’nizin belleğinde belirli miktara kadar SSD ve belirli bir alanda HDD hafızaya sahip olabiliyor. Sshd’ler HDD-lerden daha hızlıdır, fakat SSD’lere nazaran daha düşük hıza sahiptirler.

Kullanıcılar daha çok Samsung, Kingston, Toshiba, WD Blue şirketlerinin hazırladığı SSD diskleri tercih ediyorlar.

Siz SSD kullanıyormusunuz?

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