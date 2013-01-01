Bu hesap askıya alınmıştır

Askıya alınma sebebi yönetici e-posta adresine gönderilmiştir. E-postalarım bölümünden gönderilen bilgilendirmeyi inceleyebilir, daha detaylı bilgi için ise destek bileti oluşturabilirsiniz.

Eğer bu web sitesinin sahibi siz iseniz, bu hatayı almanızın sebebi Servis Kullanım Şartları içerisinde belirtilen sebeplerden birisi olabilir:

Servis Kullanım Şartlarınca uygun içerik barındırmadığı için askıya alınmış olabilir.

Web siteniz sunucu kaynaklarını sözleşme detaylarınca belirtilen oranlardan fazla kullanıyor olabilir.

Ödenmemiş faturasından dolayı sistem tarafından otomatik askıya alınmış olabilir.

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