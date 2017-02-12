Android’den PC’ye kolay dosya transferi için 3 yararlı program!

PC üzerinden Android sisteme sahip cihazları kullanmak bazen büyük problem oluşturabiliyor.

İletişim sorunları, dosya aktarması sırasında kopmalar, donmalar… Bu sorunları işlem sırasında yaşamayı kimse istemez.) Bu tür sorunları çözmek için size 3 adet uygulama önerimiz olacak.

1-Pushbullet

Pushbullet, Android ile PC arasında dosya transferi için en kolay yöntem. Uygulama bir anlamda push linkleri sayesinde dosyaları gönderebileceğiniz bir ortam sağlıyor. Bilgisayarınızdan telefonunuza metin gönderebilmek için iyi bir uygulama. E-posta adresiniz ile ücretsiz kayıt olabileceğiniz bu uygulamanın tarayıcı eklentiside mevcut. Uygulama ücretsiz. İsterseniz aylık 4.99 dolar ile ücretli versiyonuda kullanabilirsiniz. Elbette ki, paralı versiyonu Whatsapp, Facebook Messenger gibi yazılımlar için de ek özellikler sunuyor.

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2- Join

Pushbullet’e çok benzer olan bu program da uyarıları yansıtma (mirror) özelliğine sahip. Linkleri paylaşabilir, mesaj gönderip,alabilir ve dosya-belge transferleri yapabilirsiniz.

PC ile tam entegre olarak çalışması olumlu özelliği. Chrome eklentisi olan uygulama, Windows 10 ortamı ve Android için de uygun. 30 günlük full deneme seçeneği ile programı deneyebiliriniz.

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3-Syncthing

Lenovo’un Shareltine benzeyen Syncthing, cihazlar arası dosya transferi yapmanıza izin veriyor.

Syncthing burada farklı; Çünkü açık kaynak kodlu ve bilgilerinizi şifreleyen bir program.

Syncthing ile bir sunucu oluşturarak diğer cihazlarınızı yönetebiliyorsunuz Örneğin, telefonunuza sunucu belirleyebilir ve masaüstü bilgisayarınızdan telefona bağlanabilirsiniz.

Syncthing ücretsiz bir program ve bu programda hiçbir reklama rastlamadık. Ayrıca bir hesap açmankzda zorunlu değil. Sadece, bağlanmak istediğiniz cihazın ID sini girin ve istediğiniz gibi dosya transferi yapın!

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